Questa mattina al mercato di Desio tra le bancarelle di via Prati in molti lo hanno notato. Cristiano Militello, solitamente inviato di Striscia la Notizia, è arrivato in Brianza in una veste speciale.

Che ci fa Cristiano Militello al mercato di Desio?

In molti si sono chiesti cosa ci facesse Cristiano Militello questa mattina con il microfono in mano al mercato di Desio di via Prati. Qualcuno su Facebook ha addirittura ipotizzato fosse in città per l’erba alta, che nelle scorse settimana ha fatto molto discutere.

Ebbene abbiamo indagato un po’ in rete e sembra proprio che sia invece arrivato in veste di inviato per i Mondiali.

Inviato speciale per i Mondiali di Russia

Una veste molto particolare. Infatti il volto noto di Striscia la Notizia in questi giorni in cui si sta disputando il Mondiale di Russia sta girando molto nei mercati delle città a fare interviste “curiose” per conto della trasmissione Mediaset Tiki Taka.

In rete si trovano alcuni sketch andati in onda nei giorni scorsi: si va dai pronostici di fantomatiche partite dove gioca l’Italia – e verrebbe da chiedere: ma veramente c’è chi non sa che siamo stati esclusi dal Mondiale? – fino alla richiesta di pareri calcistici su giocatori inesistenti. C’è da ridere insomma e sicuramente anche per la tappa brianzola Militello si sarà inventato qualcosa di curioso…

Non ci resta che aspettare di vedere il servizio in tv e scoprire su cosa sono stati “interrogati” i cittadini desiani…