Che successo il Pizza Festival Lombardia, l’evento dedicato alla pizza napoletana al “Gelsia Village” di Seregno nel corso di “Seregno Sport Week”. Ogni sera spettacoli musicali e divertimento in via alla Porada.

Ok il Pizza Festival Lombardia

Fino a domenica il Pizza Festival Lombardia nella tendostruttura del villaggio sportivo di “Seregno Sport Week”, in via alla Porada. Oltre mille metri quadrati attrezzati per gustare la vera pizza preparata dai maestri pizzaioli napoletani, con i prodotti della tradizione e le antiche ricette.

Ogni sera spettacoli live

Nel programma del singolare festival, tutte le sere, spettacoli live con le migliori tribute band per Vasco Rossi, Ligabue e “883”. Questa sera, mercoledì, show dei pizzaioli acrobatici e domani “Seregno Talent”, dilettanti allo sbaraglio. Previsti anche intrattenimenti per bambini e famiglie. E insieme alla pizza, immancabile, un fresca birra di qualità.

Il maestro Rosario Piscopo

La manifestazione, con ingresso libero, è promossa da Luca Leva e organizzata da Mella Group e Pizza Experience guidata dal maestro pizzaiolo Rosario Piscopo, professionista di fama internazionale. Fino a domenica puro divertimento e gusto eccelso: apertura feriale dalle 19, anche a pranzo nel fine settimana.

Questa sera calcio benefico

Intanto prosegue con successo “Seregno Sport Week”, il maxi contenitore sportivo che coinvolge quaranta società sportive cittadine con tornei, esibizioni e dimostrazioni. Questa sera, mercoledì (dalle 20), allo stadio “Ferruccio” la partita di calcio “Segniamo Insieme” con la squadra di “Seregno Sport Week” contro la Nazionale Calcio Tv. Il ricavato delle offerte libere verrà devoluto alla Consulta del volontariato sociale.