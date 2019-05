Da Cagliari a Porto Torres a piedi. E’ l’impresa che si accinge ad intraprendere Luigi Zoia, pensionato di Vergo Zoccorino (Besana) con grinta da vendere. Non vuole però buttarsi nell’avventura in solitaria. Per questo è alla ricerca di un compagno di viaggio.

Chi viene con me?

“Sono Luigi, ho 69 anni. A fine maggio, inizio giugno, conto di percorrere il cammino di Santu Jacu in Sardegna, da Cagliari a Porto Torres sul percorso asse centrale. Cerco qualcuno che possa condividere con me l’esperienza di questo cammino”.

E’ il messaggio che ha affidato al social network Facebook. Intanto lui si sta preparando, forte anche di tanti anni trascorsi sui campi da calcio. Zoia, infatti, è un ex calciatore della Caratese, di quelli che in tanti ricordano. Nel 1975 è stato artefice della promozione in serie D della squadra azzurra, allora presieduta da Evelino Cesana e allenata da Lino Nobili. Oggi si è dato al podismo.

“Ho già fatto numerose esperienze di questo tipo in solitaria, tra cui la camminata del Giubileo con meta Assisi e Roma – ha assicurato – Fin quando avrò le forze e Dio me lo concederà, ogni anno viaggerò sulle strade dei pellegrini”.

Questa volta, però, vuole camminare in compagnia.

“Ho acconsentito alla sua richiesta di fare questa nuova avventura – ci ha spiegato la moglie Domitilla – ma l’ho convinto a prendersi un compagno di viaggio per motivi di sicurezza”.