Lascia il lavoro per un anno in missione tra i bimbi più poveri. Una scelta importante quella di Chiara Buratti, 22 anni.

In Bolivia tra i poveri

La giovane, che vive a Triuggio, partirà il prossimo 8 agosto per la Bolivia dove resterà un anno a lavorare nella missione dell’Operazione Mato Grosso. Chiara raggiungerà il villaggio di Pasorapa a duemila metri di altitudine, dove sono attivi un asilo, una scuola di cucito femminile e di falegnameria maschile, una casa parrocchiale sempre aperta per le persone che chiedono aiuto.

Diplomata come tecnico dei servizi socio sanitari, lavorava in un asilo nido del territorio. “Mi è sempre interessato il volontariato, cercare di far del bene per gli altri, portare il mio contributo. Inizio a vivere questo anno di volontariato intenso e poi vediamo, se ci saranno le possibilità tornerò sicuramente a impegnarmi in missione”, ha raccontato la triuggese in una intervista al Giornale di Carate in edicola oggi, martedì 31 luglio.