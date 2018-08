Ecco il calendario delle chiusure estive delle attività commerciali di Triuggio.

Chiusure estive delle attività commerciali

Sotto trovate l’elenco degli esercizi commerciali di Triuggio con le relative chiusure estive. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Commercio telefonando al numero 0362-997644. Per quanto riguarda i servizi comunali, fino a sabato 1 settembre lo sportello Ce.S.I.S – Centro Servizi immigrati stranieri resterà chiuso al pubblico per ferie. Il servizio riprenderà normalmente sabato 8 settembre dalle 9 alle 12.

Servizio prelievi

Il servizio per le analisi mediche che effettua Bianalisi srl in collaborazione con il Comune di Triuggio è sospeso nel periodo feriale dal 6 al 25 agosto. Il servizio riprenderà regolarmente a partire da lunedì 27 agosto all’ambulatorio di Canonica dalle 7.45 alle 9.

La posta

Si ricorda alla cittadinanza che l’ufficio postale di Tregasio sarà chiuso al pubblico per ferie fino al 14 agosto.

L’ufficio postale di Triuggio resterà invece sempre aperto al pubblico.

La biblioteca

Oggi, sabato, ultimo giorno di apertura della biblioteca “Sanchez Bravo”. La biblioteca rimarrà, infatti, chiusa per il periodo feriale da lunedì 13 a lunedì 20 agosto. Martedì 21 riaprirà regolarmente dalle 14,30 alle 18. Per informazioni 0362-970645 oppure in Comune al numero 0362-97411.