Ci tieni un botto? Allora non usarli. Recita così la campagna del Movimento animalista di Monza e Brianza per sensibilizzare i cittadini contro i fuochi d’artificio.

Ci tieni un botto? Allora non usarli

Il Movimento animalista di Monza e Brianza ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro botti e fuochi d’artificio, utilizzati nel periodo e nella notte di Capodanno. Lo ha fatto con un una lettera aperta indirizzata a tutti i sindaci dei Comuni della Provincia, e lanciando l’hashtag #citengounbotto, con una grafica realizzata appositamente da Adriana Sessa, socio attivo della sezione.

La lettera aperta

Questo il contenuto della lettera aperta indirizzata ai primi cittadini di Monza e della Brianza.

“Ogni anno nel periodo di Capodanno si compie una strage e a causarla è la mano dell’uomo. Il fragore dei botti spaventa gli animali, tanto da far loro perdere l’orientamento. Il botto li sottopone ad uno stress così forte e prolungato da poterli anche uccidere. Panico, ecco la sensazione che provano.

“Si tratta di cani e gatti, che in molti casi tentano di fuggire, esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, oppure gettandosi nel vuoto se lasciati soli sui balconi; di uccelli, che terrorizzati scappano in piena notte dai loro nidi per finire spesso schiantati contro case e automobili; di roditori, che rischiano di essere investiti e di farsi male vagando disorientati. Nessun animale, che sia domestico o selvatico, viene risparmiato. Per non parlare di ciò che accade agli animali più anziani e deboli di cuore, che purtroppo “muoiono di paura”, letteralmente.

“Non dimentichiamo che i botti causano moltissimi ferimenti, spaventano anche i neonati e sono fonte di inquinamento, sia acustico che ambientale.

Con questa lettera aperta chiediamo ai Sindaci dei Comuni della Provincia di prendere tutti i provvedimenti per contrastare il fenomeno e di garantire controlli assidui per evitare il maggior numero possibile di vittime.

“Ma soprattutto, ci rivolgiamo a tutti i cittadini con un deciso NO ai botti. Che siate o meno amanti degli animali, vi esortiamo a rispettare la vita in ogni sua forma e scegliere divertimenti alternativi”.

La lettera si chiude confidando nella sensibilità delle persone e con gli Auguri di Buone feste da parte di tutta la sezione del Movimento animalista.