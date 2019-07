Un successo il primo raduno di motorini “Ciao” che si è svolto domenica organizzato dal Ciao Club Brianza.

Riecco il mitico “Ciao”

Diversi appassionati del mitico motorino anni Settanta, Ottanta e Novanta, si sono ritrovati al Garden Cafè di via Cesana e Villa a Biassono, all’interno di Villa Monguzzi, per una colazione prima della partenza del tour gastronomico e culturale in Brianza. La carovana ha fatto tappa poi al bar Bencini di Inverigo per l’aperitivo, alla Diga delle Fornaci sul fiume Lambro per poi proseguire fino a a Verano per il pranzo in trattoria.

