In cinque mesi un chilometro di nuova fognatura in via Cavallina a Meda e via Cascina Bianca a Lentate sul Seveso. Le due arterie contigue a breve vedranno l’avvio dei cantieri di BrianzAcque per la realizzazione della rete fognaria.

Al via i lavori tra Meda e Lentate sul Seveso

I lavori prenderanno il via attorno alla prima settimana di settembre e, in base al cronoprogramma messo a punto dall’Ufficio Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque, si protrarranno per circa 5 mesi. In tutto, saranno posate nuove condotte per la lunghezza di un chilometro. L’impegno economico è di 430 mila euro, una spesa sostenuta con i proventi della bolletta dell’acqua pagata da cittadini e imprese e reimpiegati da BrianzAcque per creare nuove dotazioni a servizio della comunità locale.

“Finalmente le abitazioni in quelle vie potranno allacciarsi alla fognatura”

“Si tratta di un intervento molto atteso, finalizzato a contribuire alla rigenerazione e alla valorizzazione di un territorio verde, che funge da cerniera tra Meda e Lentate sul Seveso – commenta il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – L’opera, condivisa con entrambe le Amministrazioni comunali, non sarà solo funzionale, ma porterà un grosso beneficio al territorio, in termini di sostenibilità, tutela ambientale e qualità della vita”.

“Entrambe le vie risultavano per lo più sprovviste di rete fognaria – aggiunge l’ingegnere Massimiliano Ferazzini, direttore del Settore Progettazione di BrianzAcque – Una volta conclusa l’opera, le utenze a ridosso di via Cavallina e via Cascina Bianca potranno allacciarsi alla fognatura, cosicché i reflui possano essere raccolti, veicolati e condotti fino al depuratore”. Nel corso delle lavorazioni, in alcuni tratti e in determinati orari, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare delle vie, ad eccezione dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso.