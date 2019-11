In piazza i cioccolatini della ricerca. Anche a Seregno i “Giorni della ricerca di Fondazione Airc” per la ricerca contro il cancro.

I cioccolatini della ricerca

Sabato 9 novembre i volontari della Fondazione Airc – Associazione italiana per la ricerca sul cancro saranno presenti in piazza Concordia a Seregno per distribuire i cioccolatini della ricerca e per raccogliere le risorse da destinare ai circa 5mila ricercatori che lavorano nei progetti sostenuti dall’associazione.

I progressi nella ricerca medica

L’appuntamento per contribuire alla ricerca medico scientifica si rinnova da oltre vent’anni per illustrare al pubblico i progressi raggiunti nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro e per presentare le nuove sfide che la comunità scientifica si trova ad affrontare per rendere i tumori sempre più curabili. Sono tante le iniziative promosse per contribuire alle spese, leggi qui.

L’iniziativa in mille piazze italiane

Oltre che a Seregno, l’appuntamento con i cioccolatini della ricerca è in programma in mille piazza in tutta Italia. Con una donazione di dieci euro si può ricevere una confezione da duecento grammi di finissimi cioccolatini fondenti. A partire dal lunedì 11 novembre il prodotto sarà a disposizione delle filiali del gruppo Banco Bpm.

Le attività della Fondazione

Attraverso la raccolta fondi, dal 1965 la Fondazione Airc sostiene il progresso della ricerca per la cura del cancro e diffonde una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche. Finora ha destinato oltre 1.3 miliardi di euro a progetti di ricerca condotti in laboratori di istituti, di università ed enti ospedalieri in tutta Italia oltre a 53 milioni di euro per borse di formazione a giovani ricercatori.

