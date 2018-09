Cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, il prestigioso riconoscimento verrà consegnato stasera in Villa Traversi a Meda e per l’occasione si esibirà in concerto la Fanfara.

Stasera a Meda la consegna della cittadinanza onoraria

A giugno il Consiglio comunale aveva deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri ed ora è giunto il momento della cerimonia ufficiale. Si terrà infatti stasera, venerdì 28 settembre alle 20.30 nel chiostro di Villa Antona Traversi di piazza Vittorio Veneto, la cerimonia per la consegna di questo prestigioso riconoscimento.

Concerto della Fanfara dei Carabinieri

Per l’occasione, alla presenza delle autorità, è previsto il concerto della Fanfara dei Carabinieri. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a questo importante evento. Presenta la giornalista e scrittrice Manuela Donghi. Ingresso libero.