Cittadinoi a Vimercate: parte la seconda edizione… con una novità. La votazione sarà esclusivamente online.

Cittadinoi a Vimercate

Dopo la prima edizione di Cittadinoi – il bilancio partecipato della Città di Vimercate che ha visto la partecipazione di 1.282 cittadini che si sono espressi sui 10 progetti finalisti, parte la seconda edizione con la stessa formula dello scorso anno ma con una novità che riguarderà la votazione finale.

Come per l’edizione precedente l’Amministrazione Comunale stanzierà nel Bilancio Comunale 2020 una cifra pari a 100.000 euro da destinare alla realizzazione del progetto vincitore dell’iniziativa.

Cosa prevede l’iniziativa

L’iniziativa consente a tutti i cittadini di presentare un proprio progetto e sottoporlo alla valutazione della comunità: il progetto più votato, purché sia tecnicamente realizzabile e purché non superi il budget stanziato, sarà realizzato dall’Amministrazione.

Dal 16 dicembre sarà messa a disposizione di tutti (a Spazio Città, in Biblioteca, sul numero 4 di Vimercate Oggi e sul sito del Comune) la scheda per presentare il proprio progetto.

La scheda chiederà ai cittadini di descrivere brevemente la propria idea, allegando eventualmente foto, disegni o altro materiale e conterrà uno spazio per raccogliere sostenitori per la propria proposta.

Entro quando presentare le proposte e come saranno selezionate

Le proposte potranno essere consegnate entro il 29 febbbraio 2020 presso Spazio Città oppure via mail all’indirizzo partecipazione@comune.vimercate.mb.it

Le proposte sostenute dal maggior numero di persone saranno esaminate da una commissione che valuterà la loro fattibilità tecnica ed economica, aiuterà i proponenti a perfezionare la propria idea e individuerà le dieci proposte finaliste.

I dieci progetti finalisti saranno pubblicizzati con i canali informativi del Comune e parteciperanno alla votazione finale, che avverrà nella primavera del 2020.

Votazioni solo online

La votazione, è questa la novità di questa edizione, sarà esclusivamente on-line con le modalità che saranno spiegate in seguito.

Per maggiori informazioni potete scrivere a partecipazione@comune.vimercate.mb.it