Domani è il 14 febbraio, la Festa degli Innamorati. Più di un regalo azzeccato servirebbero degli auguri di San Valentino efficaci. Trovare le parole giuste per comunicare i propri sentimenti non è semplice, ma vi veniamo in aiuto proponendo alcune frasi tra le più classiche e altre pescate dai film più romantici.

Citazioni da film

Una selezioni delle frasi più celebri dette tra innamorati sul grande schermo, da Pocahontas al Signore degli Anelli.

Preferisco morire domani che vivere 100 anni senza conoscerti. (Pocahontas )

Sono nato quando mi hai baciato. Sono morto quando mi hai lasciato. Ho vissuto per qualche settimana mentre mi hai amato. (Il diritto di uccidere)

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola. (Il Signore degli Anelli)

Dovresti essere baciata e spesso, e da qualcuno che sa come farlo. (Via col Vento)

Ormai ci sono troppo dentro… salti tu, salto anch’io. (Titanic)

Sei l’inquilino del mio cuore… sempre in ritardo con l’affitto, ma impossibile da sfrattare. (Scherzi del cuore)

Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. (Hitch)

Che bella la vita, ora che il mondo mi ha dato te. (Moulin Rouge!)

Ora vieni con me, verso un mondo d’incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì! (Aladdin)

Sarebbe un privilegio avere il cuore spezzato da te. (Colpa delle stelle)

In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato cosa fosse la felicità. Sono esattamente dove voglio essere. (Se mi lasci ti cancello)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (Shakespeare in Love)

Io sono felice. Sono felice con te. Sono felice come sto. È questa la mia maniera di essere felice. (La vita di Adele)

Classici auguri di San Valentino

Ecco invece una selezione di auguri per San Valentino, da dire a voce o per messaggio, che potrebbero essere d’ispirazione.