In un anno, in Italia, più di 5mila persone perdono la vita sulle strade per colpa dell’alcol. Ora il Codacons chiede che anche in Italia sia introdotto obbligatoriamente per legge il dispositivo che blocca l’auto se sei ubriaco.

Blocca l’auto se sei ubriaco

Rendere obbligatorio l’utilizzo di un dispositivo in grado di bloccare la macchina nel caso in cui al volante ci sia una persona ubriaca. A chiederlo è il Codacons a fonte dei dati, purtroppo, sempre più preoccupanti.

La guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche infatti è una delle principali cause di morte sulle strade italiane: solo nel 2016 – sottolinea in Codacons – 5.120 persone hanno perso la vita per colpa dell’alcol.

Alla luce di ciò l’associazione chiede di rendere obbligatoria una tecnologia in grado di impedire a chi ha bevuto di guidare. Si chiama “alcol interlock”, ed è un dispositivo che sottopone il guidatore ad un alcol test: se dovesse risultare positivo il sistema impedisce alla vettura di mettersi in moto.

Codacons: in Estonia già funziona