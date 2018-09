Code in Valassina, rallentamenti all’ uscita Briosco -Arosio, a causa di lavori.

Automobilisti in coda

Code in Valassina, rallentamenti all’ uscita Briosco -Arosio a causa di lavori. Forti rallentamenti per tutta la mattinata sulla Statale 36, in direzione sud, verso Milano. Gli automobilisti si sono incolonnati lungo un’unica carreggiata a causa degli interventi di manutenzione a bordo strada. Sono in corso infatti alcuni lavori per lo sfalcio dell’erba.