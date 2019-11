Un colpo di sonno e ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava, finendo contro la recinzione in muratura della stazione ferroviaria di Renate. E’ accaduto questa notte, in via Roma.

Abbattuta la recinzione

L’incidente si è verificato intorno all’1 di notte. A tradire il 38enne, alla guida di una Volkswagen T-Roc, è stato un colpo di sonno. Violento l’impatto contro la recinzione, abbattuta dal suv. Le macerie hanno invaso le rotaie ma, fortunatamente, una volta rimosse non hanno creato problemi al passaggio dei treni.

E’ andata bene all’automobilista, uscito praticamente illeso dalla sua quattro ruote. Non è stato quindi necessario il trasporto in ospedale. Sul posto i carabinieri della caserma di Carate e l’ambulanza della Croce bianca di Besana.