Colto da malore in negozio a Bovisio Masciago: le sue condizioni sono gravi ma non corre pericolo di vita

Si è sentito male al lavoro

Sono positivi gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del 50enne colto da malore mentre si trovava nel negozio in cui lavora in corso Milano. Il dipendente dell’attività commerciale era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Desio. Dopo il suo arrivo, intorno alle 13,30 di oggi è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico

Non corre pericolo di vita

Le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario: è ricoverato presso l’unità coronarica del nosocomio, benché non corra pericolo di vita la prognosi resta riservata