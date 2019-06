“Compagno mitra”, presentato il libro a Seregno

“Compagno mitra”, a Seregno presentato il libro di Gianfranco Stella. Un’iniziativa dell’associazione storico-culturale “Carcano91”. La presentazione si è svolta presso la sala conferenze Monsignor Gandini.

Autore già noto per chi segue l’associazione “Carcano91” (a gennaio dello scorso anno aveva presentato “I grandi killer della Liberazione” ). Presenti alla conferenza anche Paola Frassinetti (deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Cultura presso la Camera) e Norberto Bergna (ricercatore e scrittore del libro “Sconosciuti” in cui parla “degli eccidi partigiani nella zona di Monza e Brianza”). L’autore ha posto al centro della sua pubblicazione “la ricerca, la verità e l’onestà storica prima di qualsiasi altra cosa – come è stato detto nel corso dell’incontro – con l’intento di far chiarezza sulla “resistenza e sulla lotta di liberazione partigiana”.

“Riportare alla luce una storia troppo spesso occultata”

“Riguardo all’operato dei partigiani non spetta a noi giudicare – è stato evidenziato – Il nostro compito è solo quello di riportare alla luce una storia troppo a lungo occultata e mostrare come realmente avvennero gli accadimenti storici durante gli anni della Resistenza”. Quindi un ringraziamento a Gianfranco Stella “per il suo lavoro, la passione e l’impegno che mette nelle sue opere e a tutti coloro che hanno seguito la presentazione e sono stati testimoni di un atto di ‘coraggio storico’ il cui solo fine è la verità”.