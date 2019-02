Compie 70 anni. Un compleanno davvero speciale, tanto da essere festeggiato sulle note della banda.

Compie 70 anni, arriva la banda

Tanta emozione questa mattina a Carate Brianza quando il corpo musicale Santi Ambrogio e Simpliciano si è recato a casa di Alessandro Longoni per fargli gli auguri. Ciò in occasione del 70esimo compleanno del noto caratese che ha festeggiato in compagnia dei suoi coetanei Michele Villa e Marinella Corti.

La sorpresa

Grande lo stupore di Alessandro Longoni quando a un certo punto ha sentito suonare al campanello e ha visto fuori dalla sua casa nientepopodimeno che l’intero corpo musicale di Carate Brianza. Una sorpresa che la formazione bandistica ha voluto fare a un amico “speciale” quale è Sandro, per i suoi 70 anni. Una festa a sorpresa perfettamente riuscita che Sandro porterà sempre nel cuore.