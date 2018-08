Comune e profughi ripuliscono Besana. Oggi, mercoledì, tre richiedenti asilo hanno lavorato a Calò insieme al sindaco Sergio Cazzaniga. Domani si continuerà a Brugora.

Profughi al lavoro

Si chiama “Besana in Brianza più pulita” l’operazione che per sei giorni vedrà impegnati Comune e richiedenti asilo (tre per volta) ospitati in città. Sia nelle case di via Beato Angelico che in quelle di via Moneta.

“Armati” di sacchi della spazzatura e di tanta voglia di fare, insieme ripuliranno le zone della città più critiche. Oggi, mercoledì, la prima giornata di lavoro a Calò.

“Abbiamo raccolto ciò che incivili avevano lasciato nel parchetto della frazione, nel posteggio dell’Antares, lungo il marciapiede dell’oratorio e in via Monastero”, ha spiegato il primo cittadino. “Domani ci ritroveremo alle 9,30 nella valle di Brugora per continuare l’opera”.

“Posso partecipare anche domani?”

“Mi ha colpito uno dei ragazzi presenti quest’oggi”, ha continuato Cazzaniga. “Mi ha chiesto: posso partecipare anche domani?”.

Non è la prima volta questa che i richiedenti protezione internazionale si danno da fare. Nelle scorse settimane alcuni di loro, ad esempio, si erano occupati della sistemazione dell’archivio di villa Borella.

