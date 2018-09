Con Cartanima divertente maratona fotografica. Anche quest’anno Seregno è pronta ad ospitare l’appuntamento, una delle tante iniziative inserite nel programma della Madonna della Campagna.

Al Fuin l’iniziativa di Cartanima

Domenica 9 settembre, dalle 10.30 alle 16, con postazione per le iscrizioni e il ritiro dei kit attiva dalle 10, presso la festa della “Madonna di Campagna” in via Cagnola – zona Fuin, prenderà il via la maratona fotografica organizzata da “Academy Musical Arts” di Cartanima. Un’occasione, per i partecipanti, di scoprire la Festa tradizionale per tutti i seregnesi, con occhi diversi e mettere alla prova la propria creatività.

Possono partecipare tutti gli appassionati dello “scatto”

La maratona fotografica, infatti, vuole essere un appuntamento che combina la passione per la fotografia e la promozione del territorio, al quale possono partecipare tutti gli appassionati dello “scatto”, da soli o in gruppo, muniti di mezzo fotografico digitale. I “fotomaratoneti” gareggeranno così in una sfida fotografica a tempo, con obiettivi da conquistare e tanti straordinari premi. Le premiazioni avverranno poi nella serata di lunedì 10 settembre, sul palco della festa.