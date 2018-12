Concerto di Natale con i “Dark of hate & love” al Dr Creatur di via Lampugnani a Desio. L’appuntamento è per questa sera, sabato 1 dicembre, a partire dalle 21.30. I musicisti di Vigevano incontrano quelli di Desio.

A suonare sarà una cover band rock pop di Vigevano, nata nel marzo 2009. Nel corso dei nove anni di attività c’è stato qualche cambio di componente. La band si fissa in un progetto unico e coinvolgente, un viaggio a 360 gradi nella musica dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Pezzi sia in italiano che in inglese, con uno spazio in continua evoluzione dedicato alla musica dance. La diversità dei quattro componenti Manuela alla batteria, Lorenzo al Basso, Francesca alla Voce e Carlo alla chitarra, danno un ritmo e uno stile unico alla band, che tra l’altro da un anno è riuscita a trasformare il proprio repertorio anche in acustico, aggiungendo strumenti alternativi come ukulele, cajon e altri. Nei loro Live emozioni in musica e magia.