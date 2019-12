La Petite Messe Solennelle per soli, coro, due pianoforti e armonium di Gioachino Rossini risuona nella Parrocchia di San Martino di Veduggio con Colzano. In occasione delle imminenti festività, il Consorzio Brianteo Villa Greppi propone l’ormai tradizionale Concerto di Natale: un appuntamento sempre attesissimo, pensato per scambiarsi gli auguri e fissato per sabato 14 dicembre 2019 alle 21.

“Concerto di Natale” del Consorzio Brianteo Villa Greppi

Al centro di questa edizione dell’evento, come anticipato, la composizione sacra scritta dal compositore marchigiano nel 1863, per l’occasione eseguita all’interno della chiesa brianzola da artisti di primo piano. Protagonisti del concerto, infatti, la soprano Kaori Yamada, il contralto Oh Hyun Jung, il tenore Filippo Pina Castiglioni e il basso Oliviero Pari. Ad accompagnarli saranno, accanto al coro della Scuola di Musica “A. Guarnieri” del Consorzio Brianteo Villa Greppi, Riccardo Rijoff e Maurizio Fasoli al pianoforte e Massimo Borassi all’armonium, il tutto con la direzione di Massimo Mazza.

«Il Concerto di Natale – commenta Marta Comi, Presidente del Consorzio Villa Greppi – è un appuntamento che abbiamo reso tradizionale nella programmazione culturale del Consorzio. Ogni anno tocchiamo un comune con esecuzioni mai scontate e soprattutto di grande impatto e solennità, come è stato per il Magnificat di Kim André Arnesen nel 2018 e come sarà con la Petite Messe Solennelle di Rossini. Con il Concerto di Natale vogliamo chiudere e celebrare l’anno culturale e rivolgere a tutto il pubblico di Villa Greppi i nostri migliori auguri per le festività».