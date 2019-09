Tutto pronto per la cerimonia di apertura della 31.esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli a Seregno. La manifestazione prenderà il via martedì 24 settembre alle ore 21 ne l’Auditorium di piazza Risorgimento. Qui è infatti prevista la serata inaugurale della manifestazione, con la presentazione dei concorrenti ed il sorteggio dell’ordine di gara.

Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli

Sono 26 i concorrenti iscritti alla manifestazione, in rappresentanza di diciassette nazioni (19 gli europei – provenienti da Italia, Georgia, Svizzera, Ucraina, Russia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna, – sei gli asiatici – da Siria, Turchia, Cina, Giappone, Corea del Sud – e uno statunitense).

I concorrenti

Ecco i nomi: Yilan Zhao (Cina), Yutong Sun (Cina), Archil Chinchaladze (Georgia), Ryutaro Suzuki (Giappone), Mario Eritreo (Italia), Tiziano Rossetti (Italia), Elia Cecino (Italia),

Martina Consonni (Italia), Paulina Dumanaite (Lituania), Mischa Kozlowski (Polonia), Seunghyun Lee (Corea del Sud), Mihai Ritivoiu (Romania), Maria Khokhlova (Russia), Igor Stepanov (Russia), Daniil Kazakov (Russia), Evgeny Konnov (Russia), Anna Leyerer (Russia), Andrei Leshkin (Russia), Aleksandr Vostriakov (Russia), Riyad Nicolas (Siria/Inghilterra), Leo De Maria (Spagna), Ryser Jansen (Svizzera), Mertol Demirelli (Turchia), Danylo Saienko (Ucraina), Oleksii Kanke (Ucraina), Alan Woo (Stati Uniti).

Alla scoperta del repertorio dedicato alla fisarmonica

La serata inaugurale del Concorso Pianistico Internazionale sarà anche l’occasione per conoscere una parte meno nota del repertorio di Ettore Pozzoli, ovvero le opere dedicate all’esecuzione della fisarmonica.

L’appuntamento è per martedì 24 settembre, alle ore 21, ne l’Auditorium di piazza Risorgimento. Protagonisti saranno Giorgio Dellarole, Ezio Ghibaudo, Sergio Scappini e Paolo Vignani che eseguiranno tutti i brani che Ettore Pozzoli dedicò alla fisarmonica.

Alla serata, a tema La Letteratura per fisarmonica di Ettore Pozzoli, interverranno anche il musicologo Ivano Bettin, editor sezione classica di Hal Leonard Europe e Davide Anzaghi, compositore emerito del Conservatorio di Milano. La testimonianza di Anzaghi sarà particolarmente significativa: l’ottantatreenne musicista milanese è stato, infatti, allievo di Ettore Pozzoli, allievo di cui il maestro seregnese aveva particolare stima, tanto da dedicare a

lui le composizioni per fisarmonica.

L’ingresso alla serata è gratuito, previa prenotazione on line al sito a questo link