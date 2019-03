Conigli alla riscossa, iniziativa pasquale dell’Enpa di Monza e Brianza. Il buongiorno quotidiano e il concorso fotografico a tema.

Conigli ala riscossa con l’Enpa

I conigli sono da sempre uno dei simboli del periodo pasquale, quest’anno l’Enpa MB ha deciso di accendere i riflettori su questi simpatici animali facendo conoscere le loro caratteristiche, spesso sottovalutate, come animali da compagnia.

Il buongiorno… da un coniglio

Da ieri, lunedì 25 marzo e fino a Pasqua, sulla pagina Facebook enpa.monzaebrianza a tutti gli amanti di questi animali verrà dato il buongiorno in rima, con foto, di uno dei numerosi conigli ospiti presso il rifugio di San Damiano a Monza in attesa di trovare casa.

Il concorso fotografico lapino

Al buongiorno… da un coniglio si affianca la prima edizione del concorso fotografico lapino a tema pasquale, dedicato a chi “ha scelto di vivere con uno o più conigli”.

Le foto vanno inviate entro il 6 aprile a selvatici@enpamonza.it, sabato 7 aprile verranno pubblicate e sarà possibile votarle fino al 20 aprile. La mattina del 21 aprile verrà proclamato il vincitore in base al numero di like ricevuti. In premio riceverà una sorpresa per l’amico lapino e un attestato personalizzato. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook dell’Enpa Monza e Brianza.