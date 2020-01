Da lunedì è chiuso il distaccamento della Polstrada di Seregno. Nella caserma di via Messina ha vissuto anche Ilaria Cerqua, consigliera di Forza Italia, figlia dello storico comandante Tommaso Cerqua.

Chiusa la Polizia stradale di Seregno

Da lunedì è chiuso il distaccamento della Polizia stradale di via Messina a Seregno. Gli agenti in forza al distaccamento sono in servizio presso la Questura di Monza nella Sezione istituita con la nuova Provincia di Monza Brianza. La soppressione ha alimentato molte polemiche nella politica locale e nazionale. Nel giugno di quest’anno il Comando della Polstrada avrebbe compiuto 60 anni. Era stato istituito il 16 giugno 1960 e la prima sede era in un capannone della saponeria “Italsilva”, al comando del brigadiere Silveri.

In caserma la casa della consigliera Cerqua

Nella storia della Polizia stradale di Seregno spicca anche la vicenda personale di Ilaria Cerqua, attuale capogruppo consiliare di Forza Italia ed ex assessore. Ha abitato nella sede di via Messina quando era comandante il padre, l’ispettore capo Tommaso Cerqua, dal 1972 al 2002.

Tommaso Cerqua lo storico comandante

Per anni la figura di riferimento della Polizia Stradale di Seregno è stata proprio quella di Tommaso Cerqua, mancato dopo circa un anno dal pensionamento nel 2003. Un persona conosciuta per la sua disponibilità e affabilità, il cui ricordo è tuttora vivo a Seregno. Per l’intero periodo di comando, l’attuale consigliera comunale ha vissuto nell’alloggio di servizio in via Messina con la mamma Maria Rita e il papà ispettore capo.

