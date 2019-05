(Foto dalla pagina Facebook del Consorzio Desio-Brianza)

Consorzio Desio-Brianza: nomina e insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Resterà in carica fino al 30 aprile 2022.

Consorzio Desio-Brianza

Il nuovo Consiglio Di Amministrazione del Consorzio Desio – Brianza è stato nominato con Atto dell’Assemblea Consortile nella seduta del 3 maggio 2019 e resterà in carica sino all’approvazione del Bilancio di esercizio per l’anno 2021, cioè sino al 30 aprile 2022. Lo fa sapere lo stesso ente in un comunicato diffuso nella serata di ieri.

I nomi

Sono stati nominati Consiglieri:

– D’Ovidio Antonio – Consigliere confermato dal mandato precedente e indicato dal Comune di Desio

– Legnani Tiziana – Consigliere nominato per il presente mandato e indicato dal Comune di Bovisio Masciago

– Lissoni Giuseppe – Consigliere confermato dal mandato precedente e indicato dal Comune di Nova Milanese

– Monti Walter – Consigliere nominato per il presente mandato e indicato dal Comune di Cesano Maderno

– Rendina Francesco – Consigliere confermato dal mandato precedente e indicato dal Comune di Muggiò

Nella stessa seduta, l’Assemblea consortile ha nominato come Presidente dell’azienda, tra i 5 Consiglieri nominati, Giuseppe Lissoni, già Consigliere nel mandato precedente, che succede quindi alla presidenza di Marco Pietripaoli.

Ringraziamenti

Il consorzio, nella nota, ringrazia il Presidente uscente Pietripaoli Marco e il Consigliere Barella Carmen per il loro impegno nel mandato precedente e augura al nuovo Presidente e ai Consiglieri di proseguire nel grande lavoro svolto in questi anni nello sviluppo del Consorzio Desio-Brianza.