Consulenti del lavoro MB, confermato Trezzi

I Consulenti del lavoro di Monza e della Brianza hanno confermato nel ruolo di presidente Daniele Trezzi. Le votazioni si sono svolte nella seconda metà di ottobre, quando è stato eletto il nuovo Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che resterà in carica per il triennio 2019-2022.

Il nuovo Consiglio Provinciale dei Consulenti del lavoro risulta così composto: presidente Daniele Trezzi, segretario Camilla Fusi, tesoriere Lidia Sella, consiglieri: Paolo Giovanni Citterio, Fabio Ferrari, Alessandro Fossati ed Elena Patella.

Il Collegio dei revisori risulta inoltre formato da: Marco Borgonovo (presidente), Fabrizio Bucchieri e Alessia Scotti.

“Ringrazio per la fiducia”

“Anzitutto ringrazio i colleghi di Monza e della Brianza per la fiducia espressa nella mia squadra – ha dichiarato il neopresidente Daniele Trezzi – nonché i consiglieri che all’unanimità hanno deciso di riconfermarmi alla guida del nostro Consiglio provinciale. E’ un grande onore per me continuare a svolgere questo incarico nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Il nostro obiettivo è quello di dare un contributo positivo alla categoria. Valorizzare il ruolo sociale ricoperto dai Consulenti del lavoro nei rapporti tra le realtà produttive ed Istituzionali e promuovere i valori di onestà e legalità, lotta all’abusivismo e formazione di qualità sono le priorità che questo Consiglio si impegnerà a promuovere fin da subito”.

