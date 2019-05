Conto alla rovescia per il Palio degli Zoccoli. Giovedì in Villa Tittoni si è tenuta la conferenza stampa che ha presentato la 31esima edizione del Palio degli Zoccoli.

A presentare l’attesissima manifestazione c’erano la vicepresidente Antonia Lumini (che sarà la voce del Palio insieme a Paolo Santambrogio), il sindaco Roberto Corti, Giulia Lusso in qualità di rappresentante del “Banco Desio”, Gaetano Riva il Gran Maestro di San Pietro al Dosso, il presidente del comitato organizzatore Roberto Nava e l’artista peruviano Alejandro Fernandez Centeno.

Un drappo in regalo alla contrada vincitrice

E’ stato l’artista peruviano a realizzare il drappo che sarà regalo alla contrada vincitrice, per lui “il Palio è un sogno che si rinnova”. Ha rappresentato col giallo la festa del sole Inca, che unisce tradizione e nuove generazioni: “Quella di oggi è una gioventù distratta dall’innovazione, che forse perde di vista la tradizione – ha detto – ma grazie ad eventi come questi può essere recuperata. Al di là della politica, l’arte permette di esprimere eventi importanti nella società, come quello dell’inclusione”. Il prossimo appuntamento sarà il 7 giugno per lo spettacolo teatrale medievale “I Templari” alle 21.30 in piazza Conciliazione. Sabato 25 alle 17 si terrà la solenne cerimonia d’Investitura con la partenza del Corteo dal Collegio Arcivescovile (in caso di maltempo si svolgerà direttamente in Basilica).