Contro gli scarafaggi a Cesano, in corso intervento di BrianzAcque. Diverse le vie interessate. L’intervento dopo le segnalazioni dei residenti di via Manzoni.

Dalle prime ore di questa mattina la società che si occupa di pulizia e spurghi per conto di BrianzAcque, sta lavorando per ripulire le caditoie e i tratti di rete fognaria di Cesano Maderno che in questi giorni sono stati infestati dagli scarafaggi.

Della problematica vi avevamo parlato proprio ieri in questo articolo in cui i residenti della corte al civico 16 di via Manzoni (Binzago) avevano sottolineato la loro preoccupazione e gli innumerevoli disagi causati dalla presenza degli insetti.

Giovedì scorso le 16 famiglie della corte avevano già fatto intervenire una ditta specializzata per una disinfestazione. Ma attendevano una risposta dal Comune perché gli scarafaggi arrivavano anche “dai tombini, dagli scolmatori e dalle crepe lungo la via Manzoni e la via Leopardi”.

Questa mattina è quindi scattato l’intervento di BrianzAcque, che si concluderà nell’arco della giornata.

Le vie interessate sono le seguenti: