Contro i maltrattamenti degli animali, il Movimento 5 Stelle di Desio lancia un appello per firmare la petizione promossa dall’associazione animalista Leal.

Contro i maltrattamenti degli animali, una proposta di legge popolare

Firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre la tutela del benessere animale nella Costituzione. Depositata alla Corte di Cassazione, c’è ancora tempo per raccogliere almeno 50mila firme. La proposta prevede l’inserimento all’articolo 117 della Costituzione, dopo “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, la frase «e del benessere animale».

Dai pentastellati l’invito a passare all’anagrafe a firmare

Il presidente della Leal, Gian Marco Prampolini, evidenzia: «La questione è molto sentita da chi ha a cuore la giustizia oltre che il destino degli animali. Questa proposta potrà consentire al Parlamento di applicare pene più severe nei casi di maltrattamento degli animali “. Da qui l’appello del M5S ai desiani, con l’invito a passare all’anagrafe e firmare.