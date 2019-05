Contro l’aborto davanti all’ospedale con la riproduzione di un feto in mano. E’ accaduto giovedì 2 maggio davanti al nosocomio di Merate. La protesta di una associazione di Besana.

In una mano il rosario e nell’altra la riproduzione a grandezza naturale di un feto di 12 settimane. Hanno manifestato così, giovedì 2 maggio davanti all’ospedale Mandic di Merate, “colpevole” di essere un ospedale abortista. A raccontarlo sono i nostri colleghi del GiornalediLecco.it

Vestiti di bianco e armati solo di volantini e cartelli con scritte in difesa della “vita innocente”, i componenti dell’associazione “Ora et labora” di Besana Brianza sono approdati settimana scorsa in città per quello che, oltre a un presidio di protesta contro l’aborto e la legge 194, voleva essere una veglia di preghiera per il risveglio delle coscienze alla cultura della vita.

“Puntiamo a diffondere la cultura della vita”

“Vede questo? – domanda il presidente di Ora et Labora Giorgio Celsi, mostrando la riproduzione a grandezza naturale di un feto di 12 settimane – Non è un grumo di cellule, è un bambino. Se la gravidanza non è malattia, l’aborto non è una cura. Noi puntiamo a diffondere la cultura della vita”.

