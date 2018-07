Nuovo giro di vite alla movida cesanese. Nella sera tra venerdì e sabato i carabinieri della Compagnia di Desio hanno sanzionato i gestori di tre bar e locali serali di Cesano Maderno.

Controlli dei carabinieri nei locali della movida

I militari hanno controllato diversi locali del centro. Due sono stati multati per irregolarità nei sistemi di videosorveglianza: le telecamere erano puntate anche dietro le quinte, sui dipendenti. Non è chiaro se gli occhi elettronici fossero puntati anche dietro le quinte per tenere sotto controllo i lavoratori o per una leggerezza.

L’operazione con i colleghi dell’ispettorato del lavoro

Il terzo ha invece ricevuto una contravvenzione di diecimila euro perché alcuni dei dipendenti stavano lavorando in nero. L’operazione è durata per alcune ore e ha visto impegnati più di dieci carabinieri. E’ stata organizzata in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro di Milano. Sono state controllate venti persone in tutto.

Una settimana fa il blitz in piazza Facchetti

La settimana scorsa, invece, di giovedì, i controlli dei militari della Tenenza di via Nazionale dei Giovi si erano concentrati su piazza Facchetti, la piazza del mercato settimanale che la sera diventa il punto di aggregazione di migliaia di giovanissimi della zona. Sono stati identificati oltre venti ragazzi e sono state elevate alcune sanzioni per “sosta selvaggia”. Due i denunciati: un 16enne trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacenti e un 18enne con in tasca un coltello a serramanico.