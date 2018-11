Copreno in movimento vince il maltempo: ben 80 chili di castagne sono stati distribuiti ieri, giovedì primo novembre, in occasione della tradizionale “Birollata”.

Un successo la “Birollata” di “Copreno in movimento”

Come ogni anno l’associazione guidata da Ferruccio Terraneo ha accolto lentatesi e non solo in piazza Fiume con gustose caldarroste, torte, biscottini e vin brulè. La giornata uggiosa non ha spaventato i volontari, che hanno distribuito 350 sacchetti di castagne, per un totale di circa 80 chili.

Il ricavato servirà alla riqualificazione del monumento ai Caduti

Una bella iniziativa che unisce gusto e solidarietà: il ricavato sarà infatti utilizzato per riqualificare il monumento ai Caduti della frazione, che già nei giorni scorsi i volontari, armandosi di tanta buona volontà, hanno ripulito.