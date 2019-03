Corsa in rosa a Limbiate per aiutare l’oncologia. Già cinquecento iscritti alla manifestazione non competitiva a sfondo benefico del 10 marzo

Corsa in rosa a Limbiate per aiutare l’oncologia

Sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica ma anche dare un aiuto concreto ad un’associazione che collabora da un anno con il reparto di Oncologia dell’ospedale di Desio: iscrizioni ancora aperte per la Corsa in Rosa Limbiatese, che si terrà domenica 10 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Il ricavato all’associazione Donatella

La manifestazione non competitiva a passo libero è promossa dall’Amministrazione Comunale, il gruppo Limbiate che cammina, e l’associazione Onlus Donatella, fondata per dare sostegno agli ammalati oncologici e ai loro familiari, come ad esempio un supporto psicologico. Partenza prevista alle 10 dal Carrefour, sponsor dell’evento, che per l’occasione ha realizzato le magliette rosa che verranno indossate dalle partecipanti. Il percorso, di 5 km, toccherà poi le vie del centro città per poi fare ritorno al centro commerciale.

Già più di cinquecento iscritti

Ad oggi sono più di 500 le iscrizioni, un numero altissimo destinato con tutta probabilità a salire ancora nei prossimi giorni. “Siamo molto contenti – ha spiegato l’assessore allo Sport Claudio Ceschini – perché il ricavato andrà all’associazione Donatella e perché da sempre siamo sensibili al tema della prevenzione e del miglioramento delle condizioni dei pazienti oncologici”. Le iscrizioni sono ancora aperte (al Carrefour, fino a sabato 9 marzo, dalle 16 alle 19).