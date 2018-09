Sei un neo papà e ti devi destreggiare dietro i fornelli di casa? Allora non perdere il corso di cucina oganizzato da Afol.

Il corso si terrà al centro Pertini di Seregno

L’agenzia provinciale per la formazione lavoro lancia una nuova iniziativa in seno al progetto conciliazione famiglia-lavoro, particolarmente rivolto ai residenti dell’Ambito di Seregno. Si tratta di un corso di cucina che mira a insegnare la preparazione di pasti sani e veloci per la famiglia, finanziato da Regione Lombardia. Le lezioni si svilupperanno su 4 ore teorico-pratiche che si svolgeranno tra il 19 e 26 ottobre, dalle 19 alle 21, presso il cfp Sandro Pertini in via Monte Rosa a Seregno.

La partecipazione è gratuita

La partecipazione è gratuita e dedicata a neo papà con figli in fascia di età da 0 a 6 anni. La priorità di accesso alle lezioni (riservate a un massimo di 20 persone), verrà data ai residenti dei Comuni dell’Ambito di Seregno. Quindi agli abitanti di Seregno, Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seveso. Per informazioni e iscrizioni, da effettuare entro il 7 ottobre, scrivere una mail a cpi.seregno@afolmonzabrianza.it.