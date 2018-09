Incredibile vicenda alla scuola superiore Martino Bassi di Seregno. L’ufficio territoriale provinciale non ha concesso all’ultimo momento l’avvio del nuovo indirizzo sperimentale di Turismo quadriennale. Diciotto studenti appena usciti dalle medie si trovano così, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni, nella situazione di non poter frequentare l’indirizzo che hanno scelto.

Il caso raccontato dal Giornale di Seregno

Il caso è stato sollevato dal Giornale di Seregno (il servizio si trova sull’edizione cartacea in edicola da ieri, martedì). “E’ un grave danno e un brutto colpo psicologico per i nostri figli”. Sostengono le famiglie dei ragazzi, imbufalite, che avevano ricevuto regolare conferma dell’iscrizione. A inizio agosto però era arrivata la lettera della scuola che comunicava la cancellazione del corso perchè non sarebbe stato raggiunto un numero sufficiente di studenti per far decollare la nuova classe. “Ma all’atto dell’iscrizione – spiegano i genitori – non ci è mai stato detto che serviva un numero minimo per avviare il corso”.

Fumata nera all’incontro all’ex provveditorato

Le famiglie hanno scritto all’ufficio scolastico provinciale e al Ministero per protestare. Alla fine ieri, martedì, sono stati ricevuti negli uffici dell’ex provveditorato di Monza. Ma la riunione si è conclusa con un nulla di fatto. “Ci hanno ribadito che il numero minimo per avviare una classe è 22, ma noi sappiamo che nelle province di Como e di Pavia sono partite con 15 studenti”. I genitori non si arrendono e sperano che arrivi una deroga in extremis, entro il fine settimana. Anche perchè lunedì parte l’anno scolastico e dopo non si potrà più far nulla. E i ragazzi sarebbero costretti a frequentare un altro indirizzo di studi.

La vicenda è arrivata in Regione e sul tavolo del ministro

La vicenda è ora approdata in Regione e sul tavolo del ministro dell’Istruzione. Il consigliere della Lega Alessandro Corbetta ha infatti presentato un’interrogazione urgente. “Occorre trovare rapidamente una soluzione per tutelare gli studenti – sostiene Corbetta – visto che l’iscrizione al corso di Turismo quadriennale era avvenuta mesi fa e solo recentemente è stata comunicata alle famiglie la non autorizzazione all’avvio della classe. Peraltro sul sito dell’Istituto superiore Bassi è ancora presente il banner informativo sul corso, nonostante sia stato cancellato”. Corbetta ha chiesto all’assessore regionale di attivarsi subito presso il ministro che ha ricevuto una relazione sulla vicenda.