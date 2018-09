Corso salvavita per i Carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, che hanno aderito al programma «Stop the bleed».

«Ferma il sanguinamento», corso di formazione di due giorni per tutti e 20 i Carabinieri della tenenza cesanese. I militari, aderendo al programma «Stop the bleed», hanno appreso delle tecniche finalizzate ad arrestare le emorragie in casi di emergenza. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, esplosioni, conflitti a fuoco, attentati: il pronto intervento in queste situazioni è fondamentale, perché i primi tre minuti sono essenziali per salvare una vita.

«Stop the bleed» è un’iniziativa diffusa a livello mondiale con lo scopo di ridurre il numero di morti per emorragia critica, sensibilizzando sulla necessità di un intervento tempestivo e adeguato. In certi casi, infatti, occorre saper intervenire immediatamente, anche prima, se possibile, che arrivino i soccorritori dell’ambulanza. E anche i Carabinieri cesanesi, proprio per essere sempre più preparati e qualificati, hanno seguito il corso, al termine del quale hanno appreso le manovre emostatiche salvavita di arresto dell’emorragia critica.

Un’ulteriore abilità che va a rendere ancora più completa la formazione dei militari, già abilitati all’utilizzo del defibrillatore. Proprio recentemente, infatti, grazie al loro tempestivo intervento con questo prezioso strumento, è stata salvata una donna in arresto cardiaco in un supermercato di Desio. Prossimamente il corso verrà riproposto per altri Carabinieri della Compagnia di Desio, in modo che il personale diventi sempre più qualificato non solo nel garantire sicurezza e assistenza alla popolazione, ma anche nel soccorrere i feriti in situazioni di emergenza, ovviamente senza la pretesa di sostituirsi all’equipe medico-sanitaria.