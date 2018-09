L’azienda di Giussano partecipa alla fiera Milano Sposi (Assago, dal 4 al 7 ottobre)

Nozze in vista? Per un giorno tanto speciale, si sa, sono tanti i particolari a cui pensare. Gli inviti, la festa, il vestito… Tra tutto, chi si prepara al fatidico “sì” non deve sottovalutare la scelta della calzatura. Per questo, da oltre settant’anni, Corti Calzature è accanto agli sposi nella scelta delle scarpe migliori per un giorno tanto importante quanto quello del matrimonio.

L’azienda giussanese non poteva quindi mancare alla cinquantesima edizione di Milano Sposi, la fiera dedicata ai prodotti e ai servizi per il matrimonio.

“Anche quest’anno – come già per le passate edizioni – saremo presenti alla fiera di Assago, dal 4 al 7 ottobre, con uno nostro stand e con delle calzature in esposizione” spiegano i titolari.

Corti Calzature, scarpe artigianali personalizzabili.

Le scarpe proposte da Corti Calzature sono artigianali e di ottima fattura. “Da sempre cerchiamo di proporre calzature prestando grande cura alla selezione delle materie prime, alla lavorazione, ai modelli, agli accessori, in una parola alla qualità” conferma il sig. Corti.

Sia per lui che per lei, le proposte da cerimonia sono innumerevoli e adatte a tutti i gusti. Dalle scarpe basse alle décolleté, dal classico bianco alle soluzioni colorate,

Inoltre i modelli possono essere personalizzati, a seconda delle esigenze degli sposi: un tacco più alto (o più basso), un dettaglio realizzato con lo tessuto del vestito, la modifica di un particolare. Il personale è a disposizione per trovare la soluzione migliore insieme ai futuri sposi.

Appuntamento a Milano Sposi… o in negozio a Giussano

Due vetrine sapientemente allestite aspettano i futuri sposi alla fiera Milano Sposi (Assago, 4-7 ottobre 2018). Per chi si prepara al grande giorno, vale anche la pena di visitare il negozio di Giussano peraltro facilmente raggiungibile da ogni località di provenienza trovandosi in prossimità della Nuova Valassina.