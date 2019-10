Cosa fa la Protezione civile? La Provincia MB presenta ai cittadini il corpo di Protezione civile: ieri, oggi e domani, giovedì 17 ottobre, in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, è istituito davanti al Polo Istituzionale un punto informativo “Prolab Expo” aperto dalle 9.30 alle 13.30.

I volontari sono a disposizione dei cittadini per spiegare cosa fa la Protezione civile e quali mezzi usa per intervenire nelle emergenze, per aumentarne la consapevolezza riguardo i rischi che possono interessare il territorio e gli interventi che possono essere messi in atto per mitigarli.

“L’obiettivo della settimana è diffondere informazioni utili per presentare la Protezione civile e fare conoscere le buone prassi che tutti i cittadini devono conoscere per affrontare ogni criticità ambientale – spiega il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio – Pensiamo che incontrare i volontari sia un modo positivo per avvicinare sempre di più i cittadini al mondo della Protezione civile, sensibilizzando sui rischi che devono essere affrontati facendo squadra tra istituzioni, volontari, cittadini. Per questo, tra le attività della settimana, abbiamo dedicato spazio alla formazione dei volontari come momento aggregativo per imparare a fare squadra ed utilizzare i mezzi nel modo corretto”.

Anche formazione dei volontari

Tra le attività in programma nella settimana della Protezione civile proposta dalla Provincia MB anche la formazione dei volontari su un tema rilevante: “Fiumi sicuri” prevede una due giorni di formazione per sviluppare una migliore sinergia e cooperazione tra i volontari delle Organizzazioni e dei Gruppi comunali.

Venerdì 18 ottobre, alle ore 21, si terrà una serata formativa a Merate (LC) – Sala della Caserma dei Vigili del fuoco, via degli Alpini, 5 – rivolta ai volontari coinvolti nello scenario di addestramento di taglio piante e sfalcio delle vegetazione lungo l’alveo dei fiumi Molgora e Molgoretta.

Sabato 19 ottobre, dalle 7.30, sarà aperto il campo base presso il Comune di Usmate Velate, località Cascina Corrada (via Antonio Vivaldi, 10) dove i volontari affronteranno l’addestramento previsto.

