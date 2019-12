Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend. Gli appuntamenti più interessanti di oggi, sabato 14 dicembre e domani, domenica 15.

Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Anche questo fine settimana è ricco di iniziative in Brianza. Tanti gli appuntamenti per grandi e piccini in pieno clima natalizio. Di seguito i principali eventi suddivisi per territorio:

A Monza

Da oggi e fino al 6 gennaio in Galleria Civica una raccolta di presepi artigianali provenienti da diverse regioni italiane. Mostra di oltre 40 opere con l’intento di celebrare un simbolo della tradizione cristiana.

Sempre a Monza proseguono le iniziative di Natale 2019 con il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Carducci e Piazza San Paolo. Si alterneranno spettacoli per bambini, Cori Gospel e intrattenimento. In Piazza Trento e Trieste la pista per il pattinaggio sul ghiaccio, aperta tutti i giorni a partire dalle ore 10.00.

A Desio

SABATO 14 DICEMBRE

Tutto il giorno in Villa Tittoni Traversi il Villaggio di Natale e street food “Aspettando il Natale”.

A cura del Consorzio Comunità Brianza.

Dalle 16.30 in Piazza Conciliazione, Zaggia Fire Show – Manipolazione del fuoco e giocoleria

Alle ore 21.00 presso il Teatro Il Centro si terrà il Concerto del Corpo Musicale Pio XI Città di Desio.

DOMENICA 15 DICEMBRE

Continua il Villaggio di Natale e lo street food “Aspettando il Natale” in Villa Tittoni Traversi.

Alle 14.00 Ritrovo in Piazza Giotto per una gioiosa Merenda con Babbo Natale per le vie del quartiere San Giorgio.

Alle 21.00 nella Chiesa San Pietro e Paolo Concerto del Coro del Crocifisso

A Seregno

Spettacolo musicale presso l’Auditorium comunale (14 dicembre 2019) e manifestazione pubblica “Un Natale con noi” in Piazza Vittorio Veneto (domenica 15 dicembre 2019).

A Carate

Come ogni weekend Villaggio di Natale in Piazza Martiri delle Foibe e la pista di pattinaggio per il divertimento di grandi e piccini.

A Vimercate

Tantissimi gli eventi in programma a Vimercate. Ecco il ricco calendario del weekend:

Sabato 14 dicembre

dalle ore 15.30 (per bambini) – Corte Villa Sottocasa

Palline di Natale: Laboratorio a tema con elfi e folletti