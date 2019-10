Cosa fare a Monza e provincia, gli eventi del weekend del 26 e 27 ottobre. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti del fine settimana.

Cosa fare a Monza e provincia

E’ pronto e servito l’ultimo fine settimana di ottobre. Cosa fare a Monza e provincia nel weekend, sabato 26 e domenica 27 ottobre? Ecco i nostri consigli. Ovviamente quasi tutti a tema Halloween.

Cosa fare a Monza

Ai Musei Civici

Ai Musei Civici di Monza (via Teodolinda 4) sabato 26 e domenica 27 “Un museo spaventoso – Giocamuseo”. Si tratta di un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. Durante l’attività si preparerà una maschera spaventosa dopo aver esplorato le sale del museo… e chissà se si incontrerà il fantasma che abita l’antica casa degli Umiliati?. Ci saranno tante sorprese.

Halloween for Barth

Appuntamento oggi 26 ottobre dalle ore 16, in Piazza Trento e Trieste per una Giornata dedicata alla raccolta fondi per finanziare la ricerca e sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome di Barth. Durante il pomeriggio ci sarà animazione e intrattenimenti a tema per i più piccoli.

Foglie fantasma al Parco Sabato 26 ottobre dalle 15.30 alle 18.00

Un laboratorio divertente per acchiappare tutti i fantasmini e gli zombie del Parco. Con merenda mostruosa e una bella storia davanti al camino scoppiettante.

Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni

Info e prenotazioni: fai clic qui

Halloween Walk&Run – Una corsa da paura

La corsa a tema Halloween si terrà domenica 27 ottobre. Il ritrovo è a Cascina Costa Alta (Biassono). Info e iscrizioni: www.unacorsadapaura.it L’incasso sarà devoluto ai progetti sociali di Good Morning Brianza.

Fuori dal tema

Prosegue in Arengario a Monza anche City Booming, un enorme diorama (60 metri quadri) della più grande città al mondo costruita con oltre 7 milioni di mattoncini. La mostra è aperta dal martedì al venerdì 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00 sabato e domenica 10.00 – 19.00

Si tratta di una esposizione che conduce i visitatori all’interno di un ambiente magico, ma estremamente realistico, dove nulla è lasciato al caso e ogni angolo nasconde una storia da raccontare. Ideata da LAB Literally Addicted to Bricks insieme a Giuliamaria e Gianmatteo Dotto Pagnossin, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza, “City Booming Monza” è nata dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, in provincia di Treviso, che realizza forme e architetture di Lego®, mattoncini che colleziona da oltre quarant’anni.

Biglietti

Intero 8,00€

Ridotto 6,00€ (over 65, ragazzi 12 – 18)

Ridotto bambini 4 € (4 – 12 anni)

Ridotto famiglia 20,00€ (2 adulti + 2 bambini)

Sulle tracce di Leonardo con il Fai

Ciclo di tre conferenze sul tema moda, tessuti e gioielli nell’opera di Leonardo da Vinci, organizzato nell’ambito del progetto regionale “Sulle tracce di Leonardo con il FAI, da Milano alla Valle dell’Adda e dintorni” e organizzato in collaborazione con il Duomo di Monza.

26 ottobre – ore 17, Casa del Decanato (Piazza Duomo) – “Leonardo, la moda e le acconciature femminili”

Conferenza – Dr. Alessio Francesco Palmieri Marinoni

Fuori Monza

A Biassono segnaliamo il laboratorio a tema Halloween organizzato da Cresciamo Insieme per sabato 26 ottobre dove i bambini saranno impegnati a costruire con la zucca una maschera scaccia paure. Ideale per i bambini dai 2 ai 5 anni

Nella prima parte del laboratorio i bambini decoreranno la loro maschera e, una volta terminata, gli scatteremo una foto subito pronta per la stampa.

Nella seconda parte invece avranno la possibilità di realizzare una zucca porta foto che dipingeranno con le loro mani.

Quando: sabato 26 ottobre dalle 16.30 alle 18 (in conclusione merenda per grandi e piccini)

Dove: sede Cresciamo Insieme Via Ansperto da Biassono, 7.