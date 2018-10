Cosa fare dopo la scuola dell’obbligo? A Seregno c’è il Salone dell’Orientamento Giovani: il 26 e 27 ottobre presso la scuola Don Milani di via Carroccio. Obiettivo: proporre il ventaglio dell’offerta formativa del territorio.

Cosa fare dopo la scuola dell’obbligo: a Seregno il Salone dell’Orientamento

Ancora dubbi sul percorso formativo da scegliere dopo la scuola dell’obbligo? In aiuto dei ragazzi e delle loro famiglie arriva, venerdì 26 ottobre (dalle 18.00 alle 22.00) e sabato 27 ottobre (dalle 9.00 alle ore 20.00), il Salone dell’Orientamento Giovani. Organizzato a Seregno in collaborazione coi Comuni di Cesano Maderno, Albiate, Barlassina, Giussano, Meda, Seveso, propone un panorama completo delle opportunità formative grazie alle quali si possono aprire nuove prospettive, conoscere altre possibilità ed avere risposte a quesiti di base che possono sorgere al momento della scelta del percorso di studi.

Informazioni e accoglienza

Oltre agli stand degli Istituti di Scuole Superiori e delle Agenzie Professionali, a cui rivolgersi direttamente, sarà a disposizione dei visitatori un punto informativo con operatori del Centro Territoriale per l’Inclusione Monza Ovest (venerdì dalle 19.00 alle 21.00 e sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00) per un aiuto nell’orientare la scelta dopo la III media. E’ previsto anche un servizio di accoglienza per un supporto nell’organizzazione della visita al Salone, che proporrà brevi incontri di gruppo, oppure anche un esperto per un colloquio individuale.

Info e prenotazioni

Ulteriori info al Servizio Scuola del Comune di Seregno, tel. 0362.263316-17, e-mail: info.scuola@seregno.info

I visitatori riceveranno, all’ingresso, una scheda degli Istituti presenti al Campus 2018, oltre a materiale che riporta le date utili per visitarli con gli “open day” e info di base.