Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza: tutti gli appuntamenti. Ultimo fine settimana prima del Natale 2019. Tanti eventi in programma.

Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza

Natale 2019 è agli sgoccioli e come sempre il fine settimana prima delle festività è ricco di iniziative in tanti comuni della nostra provincia. Vediamo quindi insieme i principali appuntamenti in programma nel fine settimana.

A Monza

Sabato 21 dicembre in centro storico a Monza dalle ore 16 alle ore 19 la Sfilata Musicale degli Zampognari. A seguire, alle ore 21, nella Cappella Musicale del Duomo cittadino il Concerto di Natale

Domenica 22 dicembre nella palestra della Scuola Ardigò (via Magellano) dalle ore 10 alle 16.30 “Astro Natale”, spettacolo di pattinaggio in linea e artistico. Astro Roller Skating.

Sempre domenica, nella saletta Reale della stazione Fs, alle ore 11, il Concerto di Natale. Si esibiranno gli allievi della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei Monza e Brianza.

A Vimercate

A Vimercate domani, sabato 21 dicembre, al Santuario della Beata Vergine del Rosario, alle ore 21, si esibirà il Darnell Moore e The Gospel Chorale.

Il Direttore Darnell Moore accompagnato da Makayla Leach e Kayla Jones (Soprani), Jalissa Williams e Lynique Webster (Alto), Jermaine Holland (Tenore) e Ignatius Perry alla tastiera Tastiera vi porteranno a vivere in un’atmosfera entusiasmante. Canteranno, con potenza vocale e spirituale, canzoni che parlano di speranza e fede, esplorando sia canzoni emozionanti e riflessive sia canzoni con un ritmo veloce ed energico, portando un’esperienza completa che solo il gospel riesce a dare.

Ingresso libero e gratuito.

A Desio

Anche a Desio il Natale entra nel vivo e la città ospita diversi eventi nel corso del prossimo fine settimana. In particolare:

Sabato 21 dicembre

Dalle 14.00 in Piazza Conciliazione, Natale con le Associazioni desiane e intrattenimenti musicali.

Dalle 15.30, sempre in Piazza Conciliazione e per le vie del centro “Natale… in corsa”: si tratta di una corsa non competitiva inseguendo Babbo Natale, ovviamente in abiti natalizi. Partecipazione gratuita (Iscrizioni in loco dalle 14.00). Qui le informazioni

Alle ore 21 presso la Basilica S.S. Siro e Materno il Concerto del Coro Città di Desio.

Domenica 22 dicembre

Alle ore 15.30 presso la Chiesa San Giovanni Battista, Note Natalizie con le Fisarmoniche a cura della contrada San Giovanni Battista. Mentre alle ore 17.30, in Piazza Conciliazione, Gospel sotto l’albero con Rejoyce Gospel Choir.

A Carate Brianza

A Carate domenica 22 dicembre ci sarà il Concerto natalizio della “Chorus Band”. Per chi è interessato l’appuntamento è alle 21 presso l’Auditorium Residenza “Il Parco”. – domenica 22 dicembre ore 21.00 – Auditorium Residenza “Il Parco”.

Sempre a Carate Brianza la festa prosegue nel centro storico con bancarelle e attività in tutte le vie del Centro come via Cusani e corso Libertà, via S. Giuseppe, piazzetta di via Dante Cesana e via S.Ambrogio.

La pista di pattinaggio

Per gli amanti dei pattini sono diverse le possibilità in Brianza. Piste di pattinaggio aperte a Cesano, a Monza, Brugherio, Concorezzo, Cinisello e Cologno.

