“Ritengo che amministrare un Comune sia prima di tutto un dovere civico e morale e per questo motivo ho fatto la personale scelta di dedicare ancora il mio tempo al mio paese”.

La conferma è arrivata: il sindaco uscente di Renate Matteo Rigamonti guiderà ancora il centrodestra nella cavalcata verso le urne.

Squadra che vince, non si cambia

Secondo l’adagio “squadra che vince, non si cambia”, conterà ancora sull’appoggio del suo partito, la Lega, e su quello del suo attuale vice Luigi Pelucchi, Forza Italia. Uniti sotto il simbolo della civica “Cresce Renate”. Pelucchi che farà parte della squadra, divisa tra conferme, appunto, e novità.

Trentasette anni, sposato, militante del Carroccio dal 2009 e sostenitore dal 2004, Rigamonti è progettista senior in una società di ingegneria. Si presenterà al giudizio degli elettori forte dei risultati raggiunti in questi ultimi cinque anni di impegno amministrativo. A partire dall’ambiente. Quindi la riduzione del consumo energetico e dell’emissione di anidride carbonica grazie anche al “65 per cento dei punti luce obsoleti sostituiti con nuovi e meno inquinanti a tecnologia LED”; le ricariche elettriche per auto, la riqualificazione energetica degli edifici scolastici e di altre strutture pubbliche; “l’incentivazione della bioedilizia e l’introduzione della raccolta rifiuti con RFID per la frazione secca a partire dal mese di giugno”, ha sottolineato.

“Mi auguro di poter proseguire”

“Cinque anni fa mi ero ripromesso di lavorare oggi per costruire Renate di domani e dare vita a progetti in grado di anticipare le sfide che la società avrebbe potuto riservare – ha concluso – Mi auguro di poter proseguire in questo impegno con un’attenzione sempre crescente al tessuto sociale e a ogni categoria di cittadini, dai più anziani ai più giovani, con servizi sempre migliori e la tassazione più equa che è stata garantita in questi anni di buona Amministrazione”.