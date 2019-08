Crisi di governo, Fratelli d’Italia chiede le elezioni.

Paola Frassinetti e Rosario Mancino

Per Fratelli d’Italia l’unica via restano le elezioni. Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia eletta nel collegio di Seregno, insieme a Giorgia Meloni si sono rivolti al Presidente Mattarella invocando nuove elezioni. “Le imprese del territorio hanno bisogno di meno tasse e un governo giallo-rosso sarebbe una sciagura per l’economia: parlano nel loro nuovo contratto di “redistribuzione”, cioè tasse, quando qui serve la crescita”, chiosa il coordinatore provinciale Rosario Mancino.