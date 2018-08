“Il Cristiano Ronaldo di Desio”. Così lo ha ribattezzato chi lo conosce. Michael Parise, 22 anni, nato il 1 gennaio del 1996, abita in zona piscine, nel quartiere San Giovanni Battista.

Tutti lo chiamano “Il Cristiano Ronaldo di Desio”

Ha giocato per 15 anni nel Csd di Desio come centrocampista e attaccante. “Ero veloce e hanno iniziato a chiamarmi così per il modo in cui giocavo e per il mio atteggiamento in campo – racconta. La mia passione per Cristiano Ronaldo nasce da quando sono piccolino. Da quando ho iniziato a giocare a calcio, tutti mi dicono che somiglio a lui. Per me è un giocatore fenomenale e, soprattutto, una persona con un cuore grandissimo” – spiega il giovane desiano.

Michael Parise, anche se ha smesso di giocare a calcio, continua a seguire da vicino le vicende del suo idolo e ammette anche un legame profondo con il Napoli, visto che la sua famiglia ha origini partenopee.

Terminata l’esperienza in campo ora il 22enne coltiva molte altre passioni e anche un sogno speciale che spera di poter realizzare molto presto…

Potete leggere l’intervista completa sul Giornale di Desio in edicola da martedì 31 luglio.