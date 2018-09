Croce Bianca in festa a Cesano Maderno. E’ in corso la quarta edizione dello Street food festival.

Croce Bianca in festa a Cesano Maderno

Iniziata venerdì, continua fino a domani, lunedì 3 settembre, in piazza Arese a Cesano, lo Street food festival della Croce Bianca. Quattro giorni di atmosfere mediterranee tra goloso streeet food con tantissime specialità di cucina dal sud Italia, dolci e salate, buona musica dal vivo tutte le sere, fresca birra selezionata di qualità in abbinamento, luna park con giochi, iniziative e tanto divertimento con animazione per grandi e piccini.

Non solo divertimento

Non solo divertimento, però. Mamme, papà, nonni avranno l’occasione di imparare cosa fare in caso di ostruzione delle vie aeree dei bambini, per evitare il soffocamento. Oggi, domenica 2 settembre, alle 16, in piazza Arese, lezione dimostrativa gratuita tenuta dagli istruttori della Croce Bianca Milano sezione di Cesano guidati dal presidente Antonio Zardoni.

Una nuova ambulanza

Arancini siciliani, arrosticini abruzzesi, cannoli, panzerotti pugliesi, pizza fritta: ogni stand della festa trasporta a Cesano in un angolo di Sud, per una festa all’insegna del gusto, del divertimento e soprattutto della solidarietà. Con il ricavato delle scorse edizioni, infatti, l’associazione di via Boga ha potuto procurarsi tre nuovi mezzi di trasporto per disabili. L’obiettivo di questa edizione è raccogliere fondi per un nuovo mezzo.