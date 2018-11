Croce rossa di Lentate in prima linea con il corso di primo soccorso alla popolazione, che ha preso il via martedì.

Al via il corso di primo soccorso alla popolazione

Tanti gli iscritti, provenienti anche da altri Comuni, che hanno raccolto l’invito del Comitato lentatese. Un’occasione per sapere come comportarsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, come fermare un’emorragia e quali modalità utilizzare su una persona che ha subito un trauma oppure una frattura, oltre che per imparare come gestire i malori e quando chiamare i soccorsi, come riconoscere un arresto cardiaco e quali manovre effettuare.

Il presidente Ceppi: “E’ bello vedere così tante persone”

“Era da anni che non organizzavamo questo corso e vedere così tante persone e di tutte le età ci fa molto piacere”, ha esordito il presidente del Comitato Fabio Ceppi, che ha aggiunto: “Per fare volontariato non importa se si è giovani o vecchi, basta solo avere voglia di aiutare il prossimo. Spesso non ci si rende conto di quanto siano importanti i primi minuti di intervento, invece la percentuale di sopravvivenza aumenta moltissimo se si agisce bene nei primissimi istanti. Per questo è importante formarsi ed essere preparati, tenendo comunque bene a mente che non si chiede a nessuno di sostituirsi ai soccorritori o ai medici, ma di mettere in atto delle tecniche di primo soccorso che non vanno a ledere il ferito, ma anzi possono aiutarlo e contribuire a salvarlo”. Stasera, giovedì 15 novembre, alle 21 nella sede della Croce rossa di via Garibaldi 33 si terrà la seconda delle sei lezioni. Al termine sarà consegnato un attestato di partecipazione.