Da Cesano alla Francigena Tuscany Marathon 2018

Sedici donne cesanesi hanno rappresentato la città alla seconda edizione della Francigena Tuscany Marathon: “Si tratta di una maratona – racconta Laura Mozzi – in cui è assolutamente vietato correre, bisogna camminare”. Un’amica in comune, Alessandra Rizzo, ha coinvolto il primo nucleo ma il gruppo nei fatti si è conosciuto solo nel weekend dell’evento, il 30 settembre.

Sostegno reciproco fino al traguardo

“Lungo il cammino ci cercavamo l’un l’altra per spronarci ad arrivare alla meta. Quasi tutte – continua Laura – abbiamo fatto il percorso più breve da 22 chilometri in circa sei ore. Cinque di noi, invece, sono partite alle 7 del mattino da Pietrasanta e sono arrivate a Lucca tra le 18 e le 19.30 per la 42 chilometri. Siamo tutte felicissime di aver fatto qualcosa di così appassionate. Alcune di noi hanno vissuto quest’esperienza in una prospettiva spirituale, altre solo come prova fisica, ma tutte ci siamo divertite e sicuramente lo rifaremo l’anno prossimo”.