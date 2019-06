Da domani seconda ondata di caldo in arrivo. Le temperature torneranno a superare i 30 gradi e in Valpadana l’afa si farà sentire.

Da domani seconda ondata di caldo in arrivo

L’allontanamento dell’area depressionaria che ha interessato la regione nei giorni scorsi e provocato grandissime difficoltà nelle province di Lecco, Sondrio e Como, da oggi favorisce un generale miglioramento del clima sulla Lombardia. Che tuttavia, in base alle previsioni di Arpa, non si troverà protetta da un campo anticiclonico restando esposta a deboli infiltrazioni instabili, con piovaschi a tratti sulle zone di montagna. Le temperature saranno in generale aumento con brezze diffuse sui laghi e nelle valli.

Tra oggi e domani, quindi, il caldo dunque tornerà a farsi sentire con temperature che torneranno a superare i 30 gradi e afa accentuata in Valpadana.

Il tempo domani, venerdì 14

Domani in particolare il cielo sarà generalmente poco nuvoloso al mattino, mentre dal pomeriggio saranno possibili addensamenti su Alpi, Prealpi e pianura occidentale, più compatti ovunque dalla sera.

Precipitazioni: assenti per gran parte della giornata, dalla sera rovesci o brevi temporali sui rilievi Alpini e Prealpini partendo da ovest, con possibili sconfinamenti sull’alta pianura occidentale.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in netto aumento. In pianura minime comprese tra 13 e 18°C, massime tra 26 e 31°C.

Previsioni per sabato 15 giugno

Stato del cielo: generalmente poco nuvoloso in pianura e Appennino, a tratti nuvoloso dal pomeriggio; da nuvoloso a molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, schiarite ovunque dalla sera. Precipitazioni: rovesci o brevi temporali possibili nella prima parte del giorno su Alpi e Prealpi; fenomeni a carattere irregolare con tendenza ad attenuazione nel corso del pomeriggio. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 17°C, massime intorno a 30°C.

Domenica

Da domenica il gran caldo dovrebbe quantomeno in parte attenuarsi, ma le temperature si manterranno pienamente estive.